Jacques Moretti scarcerato i genitori del 16enne Riccardo Minghetti | ‘Una vergogna manca rispetto per i nostri figli’

La scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Constellation di Crans-Montana e coinvolto nell’indagine sulla tragedia di Capodanno, ha suscitato forte reazione tra i familiari di Riccardo Minghetti, il 16enne deceduto nell’incendio. I genitori esprimono profonda delusione e rabbia, ritenendo che si possa mancare di rispetto ai sacrifici e alla memoria dei loro figli. La vicenda mette in evidenza le tensioni tra giustizia e sensibilità familiare

La rabbia dei familiari del 16enne morto nel rogo del Constellation. La scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Constellation di Crans-Montana e indagato per la strage di Capodanno, continua a sollevare indignazione e dolore. A esprimere tutta la loro rabbia sono Massimo e Carla Minghetti, genitori di Riccardo, il ragazzo romano di appena 16 anni morto nel rogo che la notte del 31 dicembre ha causato 40 vittime e oltre 100 feriti. «Siamo sconcertati. È una vergogna per i nostri figli che non ci sono più e per i ragazzi feriti che stanno ancora combattendo tra la vita e la morte», hanno dichiarato i genitori al Tg1, commentando l’uscita dal carcere di Moretti, avvenuta dopo il pagamento di una cauzione da 200mila franchi svizzeri versata da un non meglio precisato “amico”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

