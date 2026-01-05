Tragedia Crans-Montana | Roma piange Riccardo Minghetti il 16enne studente del liceo Cannizzaro

Roma si stringe nel dolore per la perdita di Riccardo Minghetti, studente di 16 anni del liceo Cannizzaro, deceduto nella tragedia di Crans-Montana in Svizzera. Un giovane con un futuro ancora da scrivere, che ha trovato la sua vita spezzata in un tragico evento. La comunità romana si unisce nel cordoglio per questa giovane vita interrotta troppo presto.

Aveva solo 16 anni e tutta una vita davanti Riccardo Minghetti, il giovane romano morto in Svizzeria nella tragedia di Crans-Montana. Studente in un liceo dell'Eur era cresciuto tra Roma e le montagne d'oltralpe, dove la sua famiglia ha una casa da anni e dove aveva conosciuto l'altro romano.

