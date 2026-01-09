Crans-Montana i genitori di Riccardo Minghetti dopo l’arresto di Moretti | ‘È un primo passo ma il comune ha gravi responsabilità’

I genitori di Riccardo Minghetti commentano l’arresto di Jacques Moretti, ritenendo che si tratti di un primo passo importante. Tuttavia, Carla e Massimo Minghetti sottolineano che la responsabilità del Comune di Crans-Montana rimane significativa e che ulteriori azioni sono necessarie per fare chiarezza e garantire giustizia. La notizia rappresenta un punto di partenza, ma non conclude il percorso verso la verità.

"L'arresto è una cosa buona, ma non basta". "La notizia dell'arresto è già una cosa buona". Con queste parole Carla e Massimo Minghetti, genitori di Riccardo Minghetti, hanato il fermo di Jacques Moretti, proprietario del locale teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana. Per la moglie, Jessica, sono stati disposti domiciliari e braccialetto elettronico. Lo hanno fatto arrivando alla basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, a Roma, dove si è celebrata la messa in memoria delle vittime italiane dell'incendio che, nella notte del primo gennaio 2026, ha causato 40 morti e oltre cento feriti.

