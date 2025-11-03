Al Lucca Comics & Games 2025 Samsung trasforma il gioco in un’esperienza immersiva e condivisa

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Lucca, che dal 30 ottobre al 2 novembre è stata il cuore pulsante del fumetto e del gaming, quest'anno ha ospitato e arricchito il suo programma con la presenza innovativa di Samsung Electronics Italia. Per il terzo anno consecutivo, il brand ha portato la propria esperienza gaming all’interno delle mura storiche della città, trasformando Piazza dell’Anfiteatro in un vero e proprio laboratorio del futuro videoludico. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Al Lucca Comics & Games 2025 Samsung trasforma il gioco in un’esperienza immersiva e condivisa

Argomenti simili trattati di recente

Succede anche questo a Lucca Comics. Sto per entrare a fare un'intervista e nelle scale incontro lui: Luca Marinelli. - Luca! - esclamo sorpreso - Manlio! - fa lui E ci abbracciamo. - oh ma hai fatto un film sul Lucca Comics? Io resto interdetto. - ma perché lo sai? - facebook.com Vai su Facebook

Anche al Lucca Comics Palestina libera! #LuccaCG25. - X Vai su X

La medaglia ufficiale di Lucca Comics & Games 2025 realizzata dall’Antica Zecca di Lucca si trova in piazza Napoleone - Ogni anno l'Antica Zecca di Lucca realizza la medaglia ufficiale di Lucca Comics, disponibili anche le medaglie degli scorsi anni ... luccaindiretta.it scrive

Lucca Comics and Games è sempre più… Movie: 15 anni festeggiati in grande - Non solo Stranger Things e Zerocalcare nell'offerta di grande e piccolo schermo, fra anteprime, proiezioni speciali e notti horror ... Scrive luccaindiretta.it

Lucca Comics, nel padiglione Lego un diorama della città toscana - A Lucca Comics & Games la città toscana è protagonista anche in una installazione in Lego che ne ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com