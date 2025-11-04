Tiziano Sica entra in Italia Viva-Casa Riformista | nominato coordinatore di Pellezzano

Il consigliere comunale di Pellezzano Tiziano Sica aderisce al progetto politico di Italia Viva - Casa Riformista. A lui la coordinatrice provinciale del partito, Anna Rosa Sessa, ha notificato la nomina a coordinatore cittadino di Pellezzano e l’ingresso nella cabina di regia provinciale.“Italia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il nuovo singolo di Tiziano Ferro dall’album “SONO UN GRANDE”: tra palco e vita reale, senza filtri - facebook.com Vai su Facebook

Tiziano Ferro entra in Sugar - Sugar Music annuncia l'ingresso di Tiziano Ferro nel proprio roster discografico, rafforzando così la collaborazione editoriale iniziata nel 2016 con Sugar Music Publishing, co- Riporta ansa.it

Radio Italia partner del tour di Tiziano Ferro - Radio Italia è la radio ufficiale di ‘Stadi26’, il tour di Tiziano Ferro che, nel 2026, torna ad esibirsi nei principali stadi italiani, con 12 date tra la fine di maggio e luglio. Si legge su primaonline.it

Tiziano Ferro, nuova era con Sugar: reset social e rumors su Sanremo. Cosa sappiamo - La collaborazione tra Ferro e Sugar non nasce oggi: dal 2016 la casa editrice musicale del gruppo è co- Riporta leggo.it