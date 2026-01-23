Italia-Serbia oggi in tv Europei pallanuoto 2026 | orario semifinale programma streaming

Oggi Italia e Serbia si affrontano in semifinale agli Europei di pallanuoto 2026. Ecco orario, programma e indicazioni per lo streaming dell’incontro. Una partita decisiva per determinare chi accederà alla finale per il titolo o dovrà accontentarsi del confronto per il bronzo, confermando il terzo posto ottenuto nel 2024 a Zagabria.

È il momento della verità. Vincere per andare a giocarsi, domenica sera, la vittoria del titolo continentale o accontentarsi della finale per il bronzo per provare a confermare il terzo posto conquistato a Zagabria nel 2024. Nella seconda semifinale degli Europei 2026 di pallanuoto l’Italia sfida a Belgrado la Serbia, fischio d’inizio previsto questa sera alle 20:30. LA DIRETTA LIVE DI SERBIA-ITALIA DI PALLANUOTO DALLE 20.30 Gli azzurri hanno realizzato un autentico capolavoro con il 13-10 con cui hanno superato la Croazia, risultato che gli ha consentito di chiudere il girone F al secondo posto e di guadagnare l’ingresso in zona medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it

