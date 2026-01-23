Italia-Serbia oggi Europei pallanuoto 2026 | orario semifinale tv streaming

Oggi si disputa l’evento di semifinale agli Europei di pallanuoto 2026 tra Italia e Serbia. La partita determinerà la squadra che accederà alla finale per il titolo o alla sfida per il bronzo, confermando o meno il terzo posto ottenuto a Zagabria nel 2024. Ecco tutte le informazioni su orario, diretta TV e streaming per seguire l’incontro.

È il momento della verità. Vincere per andare a giocarsi, domenica sera, la vittoria del titolo continentale o accontentarsi della finale per il bronzo per provare a confermare il terzo posto conquistato a Zagabria nel 2024. Nella seconda semifinale degli Europei 2026 di pallanuoto l’Italia sfida a Belgrado la Serbia, fischio d’inizio previsto questa sera alle 20:30. Gli azzurri hanno realizzato un autentico capolavoro con il 13-10 con cui hanno superato la Croazia, risultato che gli ha consentito di chiudere il girone F al secondo posto e di guadagnare l’ingresso in zona medaglie. Il pronostico pende dalla parte degli avversari, ma il Settebello non ha nulla da perdere e potrà entrare in acqua senza pressioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

