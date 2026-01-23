Italia-Germania firmano accordo per la difesa in chiave Nato

Italia e Germania hanno sottoscritto un accordo per potenziare la collaborazione nel settore della difesa, nell’ambito delle iniziative della Nato. Questa intesa riflette l’impegno dei due paesi a rafforzare la sicurezza europea e a sostenere le attività di difesa collettiva, in un contesto internazionale caratterizzato da sfide e tensioni crescenti. La collaborazione mira a favorire una risposta coordinata e efficace alle minacce globali.

Italia e Germania firmano un accordo per la difesa in chiave Nato. Un bilaterale che si inserisce nel contesto di un momento internazionale complesso e delle economie da rilanciare. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. Accordo di difesa Italia-Germania: risposta congiunta per le minacce alla NatoL'accordo di difesa tra Italia e Germania mira a rafforzare la cooperazione europea e la sicurezza nel quadro Nato. Difesa, intesa Italia-Germania: cooperazione rafforzata contro le minacce alla NatoItalia e Germania intensificano la collaborazione nel settore della difesa, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza europea e la stabilità della NATO. Meloni e Merz firmano accordo bilaterale di difesa: la cerimonia a Villa PamphiliNel suggestivo scenario di Villa Doria Pamphilj, a Roma, si è svolto oggi il vertice intergovernativo Italia-Germania. Al termine del summit la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cancelliere ... Vertice Italia-Germania: in arrivo il protocollo Meloni-Merz su competitività e difesaA Villa Doria Pamphilj, undici ministri italiani e dieci tedeschi si incontrano per firmare accordi strategici su sicurezza, difesa e competitività europea, confermando un salto di qualità nelle relaz ... Vertice intergovernativo tra Italia e Germania a Roma Vertice intergovernativo tra Italia e Germania, le dichiarazioni del Presidente @GiorgiaMeloni con il Cancelliere federale Friedrich Merz:

