L’accordo di difesa tra Italia e Germania mira a rafforzare la cooperazione europea e la sicurezza nel quadro Nato. Con un impegno condiviso a coordinare risposte alle minacce alla sicurezza euro-atlantica, le due nazioni intendono consolidare il pilastro europeo della Nato, contribuendo a potenziare le capacità di deterrenza e difesa collettiva. Questo accordo rappresenta un passo importante nel rafforzamento della collaborazione tra i paesi europei in ambito di sicurezza e difesa.

«Coordinare una risposta congiunta alle minacce alla sicurezza euro-atlantica» e «rafforzare il pilastro europeo della Nato per rafforzare ulteriormente la posizione di deterrenza e difesa della Nato»: sono alcuni degli impegni presi nell’accordo sulla cooperazione rafforzata in materia di sicurezza, difesa e resilienza siglato dalla premier Giorgia Meloni e dal cancelliere Friedrich Merz al vertice intergovernativo Italia-Germania. Nell’accordo, che «non è giuridicamente vincolante e non costituisce un trattato internazionale», Roma e Berlino riaffermano l’impegno pieno a «rafforzare la deterrenza e la difesa della Nato e a promuovere la prontezza difensiva dell’Ue». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Accordo di difesa Italia-Germania: risposta congiunta per le minacce alla Nato

Groenlandia, Trump ritira le minacce e annuncia un accordo con la NATO. La Danimarca: “Nessun accordo senza di noi”Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato un progresso nelle trattative sulla Groenlandia, includendo la NATO in un possibile accordo.

Minacce Usa alla Groenlandia: Trump mette in imbarazzo Ue, Nato e ItaliaLe recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia hanno attirato l’attenzione internazionale, sollevando questioni di diplomazia e alleanze.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

Argomenti discussi: Emirati Arabi Uniti. Accordo con l’Italia per la cooperazione nella difesa; Nuovi percorsi e opportunità professionali per i Volontari in congedo delle Forze Armate; L’Esercito Brasiliano sceglie il sistema di difesa aerea MBDA con missili CAMM ER; Italia-Emirati. Il voto al Cdm per spingere la cooperazione sulla sicurezza.

Italia-Germania, accordo di difesa e risposta congiunta a minacce alla NATO. Meloni: «Ue deve assumersi più responsabilità»Italia e Germania rafforzano il loro asse strategico in materia di sicurezza, difesa e resilienza. Al vertice intergovernativo italo-tedesco, la ... msn.com

Accordo di difesa Italia-Germania, risposta congiunta a minacce alla Nato(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Coordinare una risposta congiunta alle minacce alla sicurezza euro-atlantica e rafforzare il pilastro europeo della Nato per rafforzare ulteriormente la posizione di deterre ... gazzettadiparma.it

La bramosia di #Trump, lo pseudo accordo in sede Nato e il gelo europeo #GROENLANDIA A STELLE E STRISCE Enrico Cisnetto ne discute con Vincenzo Camporini Generale, già Capo di Stato maggiore Aeronautica Militare e della Difesa, Responsabile - facebook.com facebook

"L'Europa è pronta a realizzare un nuovo e importante programma con l'India. Oggi l'UE ha concordato di procedere con la firma di un nuovo Partenariato per la Sicurezza e la Difesa. Questo accordo amplierà la nostra cooperazione in settori quali la sicurezza x.com