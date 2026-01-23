Irlanda-Italia T20I negli Emirati 2026 | calendario orari in Italia sede e info sulle squadre

L’Irlanda-Italia T20I negli Emirati Arabi Uniti, previsto per gennaio 2026, rappresenta un importante impegno per il cricket azzurro. La serie, composta da tre incontri, si svolgerà in una location neutra e offrirà l’opportunità di osservare la crescita del cricket italiano a livello internazionale. Di seguito, tutte le informazioni sul calendario, gli orari italiani, la sede e le squadre coinvolte.

Storico appuntamento per il cricket azzurro: Italia e Irlanda si sfidano in una serie bilaterale di 3 partite T20I negli Emirati Arabi Uniti a gennaio 2026. Un evento importante soprattutto per l’Italia, perché affrontare una nazionale “full member” come l’Irlanda in una serie ufficiale rappresenta un salto di livello e un test prezioso in vista dei prossimi impegni internazionali. Di seguito tutto quello che c’è da sapere: date, orari italiani, sede e prime informazioni sulle rose. Dove si gioca: The Sevens Stadium (Dubai). Tutte e tre le partite della serie si disputano al The Sevens Stadium di Dubai, impianto spesso utilizzato per tornei e tour internazionali, con condizioni tipiche del cricket invernale negli UAE: clima secco, partite serali e wicket che può cambiare comportamento con la rugiada. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

