Italia-Irlanda del Nord si giocherà a Bergamo | scelta la sede della semifinale playoff Mondiali 2026

Gli azzurri di Gattuso tornano al Gewiss Stadium il 26 marzo: quattro precedenti senza sconfitte nella città lombarda. Undici i confronti con gli irlandesi, tra storia, ricordi amari e sfide decisive. La Nazionale torna a Bergamo per una notte decisiva. Sarà infatti il Gewiss Stadium la cornice della semifinale dei playoff mondiali tra Italia e Irlanda del Nord, in programma giovedì 26 marzo alle 20.45. Una scelta che riporta gli azzurri nella città lombarda a sei mesi di distanza dal convincente 5-0 contro l’Estonia, sfida coincisa con l’esordio in panchina di Gennaro Gattuso. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

