Calendario semifinali Coppa Italia volley 2026 | date orari tv streaming
Ecco le date e le modalità di visione delle semifinali della Coppa Italia di volley maschile 2026. Trento-Piacenza e Verona-Perugia si sfideranno nel weekend del 7-8 febbraio a Bologna, dopo i quarti di finale. La guida fornisce informazioni su orari, canali TV e streaming per seguire gli incontri e conoscere il calendario completo della fase finale.
Trento-Piacenza e Verona-Perugia saranno le semifinali della Coppa Italia 2026 di volley maschile. Al termine di una serratissima serata riservata ai quarti di finale, si è delineato il quadro della Final Four, che andrà in scena nel weekend del 7-8 febbraio a Bologna. Le vincitrici dei due scontri diretti si fronteggeranno il giorno successivo nel match che metterà in palio l’ambito trofeo: si preannuncia grande battaglia nel capoluogo emiliano, dove la competizione sarà aperta a ogni epilogo. Non ci sarà la detentrice del titolo: Civitanova ha perso il quarto di finale contro Perugia, che proverà a rimettere le mani sul trofeo alzato al cielo nel 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Calendario semifinali Coppa Italia volley femminile 2026: date, orari, tv, streaming
Leggi anche: Tabellone Coppa Italia volley 2026: calendario, programma, orari, tv e streaming. Incroci e accoppiamenti dai quarti alla finale
Supercoppa, come sarà distribuito il montepremi; Coppa Italia femminile – Risultati ottavi di finale e tabellone aggiornato; Coppa Italia di pallavolo femminile 2025/26: programma, calendario e dove vedere la prossima edizione; Coppa Italia Frecciarossa – Una notte per Torino: le big di Serie A1 in campo per i Quarti di Finale.
Calendario semifinali Coppa Italia volley femminile 2026: date, orari, tv, streaming - Chieri saranno le semifinali della Coppa Italia 2026 di volley femminile. oasport.it
Quando la Coppa Italia di volley 2026? Orari quarti di finale, tv, streaming, incroci e tabellone - Le migliori otto squadre al termine del giornata di andata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile, si sono qualificate alla ... oasport.it
Coppa Italia: quattro sfide senza appello per un posto in semifinale - Chi vince accede alla Final Four in programma a Bologna il 7 e l'8 febbraio ... tuttosport.com
Semifinali Titoli Italiani Pro Calendario Prossimi Match - Agg. 23/12/2025 #Boxing #Boxer #Pugilato x.com
Pubblicato il programma delle semifinali Oro, Argento e Bronzo per la categoria Under 15 – Memorial Aldo Palantrani del 3° Trofeo di Natale. Dalle 09:00 si entra nel vivo! #TrofeoDiNatale #1FamilySport - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.