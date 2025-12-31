Calendario semifinali Coppa Italia volley 2026 | date orari tv streaming

Ecco le date e le modalità di visione delle semifinali della Coppa Italia di volley maschile 2026. Trento-Piacenza e Verona-Perugia si sfideranno nel weekend del 7-8 febbraio a Bologna, dopo i quarti di finale. La guida fornisce informazioni su orari, canali TV e streaming per seguire gli incontri e conoscere il calendario completo della fase finale.

Trento-Piacenza e Verona-Perugia saranno le semifinali della Coppa Italia 2026 di volley maschile. Al termine di una serratissima serata riservata ai quarti di finale, si è delineato il quadro della Final Four, che andrà in scena nel weekend del 7-8 febbraio a Bologna. Le vincitrici dei due scontri diretti si fronteggeranno il giorno successivo nel match che metterà in palio l’ambito trofeo: si preannuncia grande battaglia nel capoluogo emiliano, dove la competizione sarà aperta a ogni epilogo. Non ci sarà la detentrice del titolo: Civitanova ha perso il quarto di finale contro Perugia, che proverà a rimettere le mani sul trofeo alzato al cielo nel 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

