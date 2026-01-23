Il presidente Donald Trump ha annunciato l’intenzione di rimpatriare in Iran decine di oppositori politici e attivisti LGBTQ+, a partire da domenica. La decisione solleva preoccupazioni riguardo alla sicurezza di queste persone, che in Iran affrontano rischi significativi a causa delle politiche repressive del regime di Teheran. La vicenda evidenzia le tensioni internazionali e le problematiche legate alla tutela dei diritti umani.

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump vuole rimpatriare in Iran, a partire da domenica, decine di oppositori del regime di Teheran e attivisti Lgbtq che, nella Repubblica islamica, rischiano la vita. Lo scrive la Cnn citando fonti ben informate. Si tratterebbe del primo volo di espulsione dagli Stati Uniti verso l'Iran dall'inizio dell'ultima ondata di proteste, il 28 dicembre, e il terzo in assoluto dell'Amministrazione Trump. Due degli iraniani a cui è stato comunicato che saliranno sul prossimo volo diretti in Iran sono partner e, se costretti a tornare, corrono "un'altissima probabilità" di essere giustiziati perché gay Inter-Pisa, rigore per i nerazzurri.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

