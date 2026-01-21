Iran arresti e confische contro gli oppositori

Da tv2000.it 21 gen 2026

In Iran, le autorità hanno intensificato le misure contro gli oppositori, portando a numerosi arresti e confische di beni. Queste azioni seguono la repressione delle recenti proteste, evidenziando una strategia di controllo e limitazione delle forme di dissenso nel Paese.

Dopo la dura repressione delle proteste nel Paese, il regime iraniano continua a perseguitare gli oppositori con arresti e confische di beni. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Argomenti discussi: Iran, mai così tante esecuzioni come nel 2025; Iran. La protesta nazionale come ordine pubblico: ‘punizioni lievi’ a chi si consegna; Iran sull’orlo del conflitto: proteste, guerra elettronica e l’allerta Usa; L'ombra della pena di morte sui manifestanti: 12 mila vittime e diecimila arresti.

