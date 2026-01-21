Iran arresti e confische contro gli oppositori

In Iran, le autorità hanno intensificato le misure contro gli oppositori, portando a numerosi arresti e confische di beni. Queste azioni seguono la repressione delle recenti proteste, evidenziando una strategia di controllo e limitazione delle forme di dissenso nel Paese.

