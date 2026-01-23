Iran il regime smentisce Donald Trump | Non abbiamo sospeso 800 esecuzioni

Il procuratore generale dell’Iran, Mohammad Movahedi Azad, ha smentito le affermazioni di Donald Trump, definendo false le accuse di sospensione di 800 esecuzioni di manifestanti detenuti. La questione riguarda le dichiarazioni del presidente statunitense, che accusavano il regime di Teheran di aver sospeso le impiccagioni. La vicenda evidenzia le tensioni tra Iran e Stati Uniti e le difficoltà nel verificare le informazioni sulle pratiche giudiziarie nel paese.

Il procuratore generale dell’Iran, Mohammad Movahedi Azad, ha definito “completamente false” le ripetute affermazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui il regime di Teheran avrebbe sospeso le impiccagioni di 800 manifestanti detenuti. Una dichiarazione che rischia di infiammare gli animi a poche ore dal primo bilancio ufficiale delle vittime della repressione delle proteste scoppiate il 28 dicembre scontro contro la Repubblica islamica, che ha causato oltre tremila morti. La guerra delle cifre L’esecuzione di massa dei prigionieri politici era stata fissata dal presidente Donald Trump come una delle linee rosse da non oltrepassare per il regime al fine di non scatenare l’intervento degli Stati Uniti, l’altra era l’uccisione di dimostranti pacifici. 🔗 Leggi su Tpi.it

Iran, il procuratore di Teheran smentisce Trump: nessuna sospensione delle esecuzioniIl procuratore di Teheran, Ali Salehi, ha ufficialmente smentito le dichiarazioni di Donald Trump riguardo a una sospensione delle esecuzioni in Iran.

"L'Iran ferma 800 esecuzioni", Trump congela l'attacco. Sanzioni ai responsabili della repressioneL’Iran ha annunciato di aver fermato 800 esecuzioni, una decisione che sembra segnare una temporanea battuta d’arresto nelle tensioni con gli Stati Uniti.

