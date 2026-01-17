Iran il procuratore di Teheran smentisce Trump | nessuna sospensione delle esecuzioni

Il procuratore di Teheran, Ali Salehi, ha ufficialmente smentito le dichiarazioni di Donald Trump riguardo a una sospensione delle esecuzioni in Iran. Secondo Salehi, le affermazioni del presidente degli Stati Uniti sono infondate e non rispecchiano la situazione reale nel paese. Questa posizione evidenzia come le informazioni sulle politiche interne dell’Iran possano essere oggetto di interpretazioni divergenti e di comunicazioni ufficiali contraddittorie.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le accuse del presidente Usa definite «affermazioni infondate». Il procuratore di Teheran Ali Salehi ha respinto con fermezza le dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, secondo cui l’Iran avrebbe revocato le condanne a morte di centinaia di detenuti. Secondo quanto riferito da media dell’opposizione come Iran International, IranWire e dall’organizzazione Hrana, Salehi ha liquidato tali affermazioni come «sciocchezze inutili e prive di fondamento». «La magistratura risponderà in modo rapido e deterrente». Nel suo intervento, il procuratore ha invitato Trump a «occuparsi dei propri affari», ribadendo che le autorità giudiziarie iraniane non hanno alcuna intenzione di interrompere le esecuzioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Iran, il procuratore di Teheran smentisce Trump: nessuna sospensione delle esecuzioni Leggi anche: L’Iran cancella le esecuzioni e Trump ringrazia l’ayatollah. Resta il pressing su Teheran Leggi anche: Iran, Trump: “Nessuno mi ha convinto a non attaccare”. E ringrazia Teheran per aver annullato le esecuzioni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Iran-Usa, le notizie in diretta | Khamenei: «Trump è un criminale responsabile di vittime nel nostro Paese». Witkoff: «Trump preferisce la diplomazia». Teheran blocca Internet fino a marzo. Il procuratore di Teheran: 'Nessuno stop alle esecuzioni, da Trump solo sciocchezze' - Il dipartimento di Stato Usa in lingua farsi su X: 'Se ci attaccate affronterete una forza molto potente'. ansa.it

Procuratore Iran, 'nessuno stop alle esecuzioni, da Trump sciocchezze' - Il procuratore di Teheran, Ali Salehi, ha respinto le affermazioni del presidente Donald Trump sulla revoca delle condanne a morte per centinaia di prigionieri in Iran, definendole "sciocchezze inutil ... msn.com

Iran, Trump: "Le uccisioni si sono fermate, stop anche a piani di esecuzione" - Lo ha dichiarato il comandante dei Guardiani della Rivoluzione, Mohammad Pakpour, accusando Stati Uniti e ... adnkronos.com

