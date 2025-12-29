La paura e la pigrizia – Il cervello l’intestino il cibo

In questo periodo di fine anno, è naturale riflettere sulle emozioni che ci accompagneranno nel nuovo anno. La paura e la pigrizia sono sentimenti comuni, ma il nostro cervello, l’intestino e il cibo possono offrire strumenti utili per affrontarli. Comprendere il loro ruolo nel benessere quotidiano può aiutare a gestire momenti di difficoltà e a promuovere un equilibrio più consapevole.

Sono giorni di fine anno. Sono giorni che creano riflessioni. Scrivo della paura e della pigrizia, e di come il cervello, l'intestino e il cibo possano aiutarci a gestirle nel vivere quotidiano. Sono pensieri semplici, idee quotidiane, che riguardano tutti. LA PAURA E LA PIGRIZIA Prima o poi, vivendo, compare il pensiero della morte, della fine della vita. Può comparire a ogni età. Ed è un pensiero che, una volta arrivato, non ci lascia più. La paura può frenare la nostra vitalità. Può bloccare la progettualità. Con la paura, l'orizzonte del vivere quotidiano si abbassa: si fanno poche azioni, ripetitive.

