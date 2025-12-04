Inter Venezia nerazzurri micidiali a San Siro! Tante risposte e tante conferme per mister Chivu
Inter News 24 Inter Venezia: in seguito ad una buona prestazione di squadra, l’Inter ha superato i lagunari per 5 reti a 1. Prestazione ampiamente positiva. Come riporta Tuttosport, il livello di difficoltà era sulla carta contenuto, complice la scelta del Venezia di presentarsi a San Siro con una formazione profondamente rivisitata. Tuttavia i nerazzurri hanno svolto il loro compito con serietà, imponendosi per 5-1 negli ottavi di Coppa Italia e staccando il pass per i quarti di finale, dove affronteranno la vincente di Roma-Torino. La serata ha offerto diversi spunti utili a Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, che ha potuto valutare nuove soluzioni, concedendo spazio a molti giocatori fin qui meno impiegati. 🔗 Leggi su Internews24.com
