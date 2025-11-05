Inter Kairat Almaty LIVE | 1-0 Lautaro Martinez firma il vantaggio nerazzurro allo scadere del primo tempo!
di Dario Bartolucci Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Kairat Almaty, match valevole per il 4° turno della League Phase della Champions League 202526. Tutto pronto a San Siro per Inter Kairat Almaty, il match valevole per la 4^ giornata della League Phase della Champions League. Nerazzurri finora a punteggio pieno con 3 vittorie su 3 e zero reti subite. Al Meazza arriva la squadra kazaka guidata da Rafael Urazbakhtin. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. —————————————————————————————————————————— 44? GOL INTER – La sblocca l’Inter con Lautaro! Controross di Dumfries a seguito di un cross fuori misura di Dimarco per Pio Esposito che ci prova di testa ma viene murato. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Champions League: in campo Inter-Kairat e Olympique-Atalanta Nella prima parte della quarta giornata, risultati con più ombre che luci per le italiane: Napoli-Eintracht Francoforte 0-0, Juventus-Sporting Lisbona 1-1 Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainew - facebook.com Vai su Facebook
#ChampionsLeague, dopo #InterKairat c'è #AtleticoMadridInter: biglietti in vendita da domani. Tutte le info utili - X Vai su X
Inter – Kairat LIVE e Diretta Streaming Champions League - Kairat Almaty in Diretta Tv e Streaming Live, 4° Giornata Champions League, Mercoledì 22 Ottobre ore 21:00. Secondo stadiosport.it
LIVE - Inter-Kairat Almaty 0-0, 44': adesso i nerazzurri rischiano di bruciarsi, Sommer alza il tiro di Satpayev - Sommer alza sulla traversa un tiro dalla distanza di Satpayev, dopo un'azione nata da un errore di Zielinski alquanto sciocco. Da fcinternews.it
Inter Kairat Almaty streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League - Inter Kairat Almaty streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League in programma stasera, 5 novembre 2025, alle ore 21 ... Secondo tpi.it