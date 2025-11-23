Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha scritto questo messaggio su Guida dopo il pareggio della Juve contro la Fiorentina. Il pareggio dell’Artemio Franchi (1-1) lascia strascichi polemici pesanti. Se la classifica della Juventus si muove a piccoli passi, il dibattito post-partita si infiamma sulle decisioni arbitrali e sulla tenuta mentale della squadra. A lanciare l’affondo più duro è il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, che attraverso i suoi canali social ha analizzato senza filtri la prestazione dei bianconeri e, soprattutto, l’operato della sala VAR guidata da Marco Guida. “Poco cuore”: la bocciatura tecnica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ravezzani provoca: «Guida ha chiesto di non arbitrare il Napoli per stare tranquillo a casa. Il sospetto che per stare tranquillo abbia anche usato più severità nel valutare l'azione Juve è legittimo…»