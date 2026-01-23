Inghilterra e Toscana rafforzano i loro legami, offrendo nuove opportunità di collaborazione nel settore degli affari e del turismo. Questa collaborazione si inserisce in una tradizione lunga e consolidata, basata su scambi culturali, diplomatici e di modelli di successo. L’obiettivo è promuovere incontri e relazioni più strette, valorizzando le peculiarità di entrambe le realtà e creando un ponte di opportunità condivise.

Più occasioni d’incontro per una relazione sempre più stretta, nel solco di una tradizione lunghissima fatta di affari, turismo, diplomazia della bellezza e modelli reciproci da studiare. Di questo (e molto altro) il console generale britannico a Milano, Kassim Ramji, anche direttore del dipartimento per l’industria e il commercio in Italia, ha discusso qualche giorno fa a Firenze in occasione della prima edizione del UK-Toscana Business Forum organizzato da Confindustria Toscana e in una visita al nostro giornale. C’è un film iconico per descrivere il rapporto tra la Toscana, Firenze e l’Inghilterra, ’Camera con vista’ del 1985, ambientato qui. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inghilterra e Toscana più unite : "La chiave gli affari e il turismo"

