Il 2025 del turismo in Toscana | gli stranieri salvano la stagione ma crolla il mercato italiano

Il 2025 si chiude con sfide e sorprese per il turismo in Toscana. Mentre il mercato italiano mostra segnali di crisi, gli stranieri continuano a sostenere la regione, regalando speranza e un nuovo impulso alla stagione. Un quadro complesso che evidenzia l’importanza delle dinamiche internazionali nel settore e la resilienza di questa terra tra arte, natura e tradizione.

FIRENZE – Il 2025 va in archivio con il fiatone, ma il finale regala un sorriso. Il turismo toscano regge l’urto. Anzi, rilancia proprio sotto l’albero. Le stime incrociate di Irpet e Centro Studi Turistici disegnano una curva in risalita per le festività di fine anno. Le previsioni per il periodo natalizio sono incoraggianti. Si stima un aumento delle presenze del +2,1%. In totale, sono attesi oltre 1,4 milioni di pernottamenti. A trainare la carretta sono ancora una volta i turisti stranieri, che segnano un deciso +4,2%. Le mete preferite? Non c’è partita: vincono le città d’arte, seguite a ruota dalla montagna e dalle località termali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

