Durante le celebrazioni di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale di Montemurlo, si presenta un bilancio dell’attività annuale, caratterizzata da un aumento dei controlli e dal recupero di circa mezzo milione di euro in tasse. Dopo un periodo di ridimensionamento, l’organico è tornato a pieno regime con 18 agenti e ufficiali, segnando un passo importante per il rafforzamento dei servizi sul territorio.

In occasione delle celebrazioni di San Sebastiano, patrono del Corpo, la Polizia Locale di Montemurlo traccia il bilancio di un anno di intensa attività e festeggia l'organico tornato a pieno regime con 18 persone tra agenti e ufficiali, dopo un lungo periodo di sofferenza. Il report 2025 delle attività evidenzia un forte impegno sul fronte della tutela ambientale. Sono stati oltre 224 gli accertamenti portati a termine per il contrasto agli illeciti e all' abbandono di rifiuti, a dimostrazione di una tolleranza zero contro il degrado. I controlli sono stati effettuati di iniziativa, su segnalazione, su delega dell'autorità giudiziaria e nell'ambito di controlli interforze, dai quali sono scaturite 6 comunicazioni di notizia di reato, 1 sequestro e 26 verbali per violazioni di natura amministrativa.

© Lanazione.it - Polizia locale, stretta sui controlli. Recuperato mezzo milione di tasse

Stretta sugli abusi edilizi, oltre 1.000 i controlli della Polizia locale di Rimini nel 2025Nel 2025, la Polizia locale di Rimini ha intensificato i controlli per contrastare gli abusi edilizi, con oltre 1.

Leggi anche: Controlli della Polizia locale sui mezzi pesanti a Bari: raffica di sanzioni, sei patenti ritirate

