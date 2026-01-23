Aggiornamenti sulle condizioni di Gianluca Mancini, difensore della Roma, dopo il recente infortunio durante la partita di Europa League contro lo Stoccarda. La società e lo staff medico monitorano attentamente la situazione per valutare eventuali tempi di recupero e le prossime mosse. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali sulle condizioni del giocatore.

C’è apprensione in casa Roma per quello che riguarda la condizione di Gianluca Mancini, difensore giallorosso che è uscito malconcio dalla sfida di Europa League contro lo Stoccarda. Il centrale è uno dei punti fermi della formazione di Gian Piero Gasperini in questa stagione con il tecnico che fa fatica a privarsi del proprio difensore. Le condizioni di Gianluca Mancini (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, Gianluca Mancini è completamente recuperato dall’infortunio e sarà a disposizione di Gasperini per la partita di campionato contro il Milan in programma domenica sera. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Infortunio Mancini, aggiornamento sulle condizioni del difensore della Roma | CM

Leggi anche: Infortunio Palacios, le condizioni del difensore argentino e il punto sull’infortunio

Leggi anche: Infortunio Kelly, il difensore può rientrare per il Derby della Mole di sabato? Cosa filtra sulle condizioni dell’inglese e gli aggiornamenti

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Infortunio Mancini, le condizioni del difensore giallorosso: recupera per Roma-Milan?; Roma, infortunio Mancini: contusione al flessore, da valutare per il Milan; Roma, infortuni per Mancini e Ferguson: ecco le loro condizioni in vista del Milan; Indisponibili, diffidati, squalificati e infortunati in Serie A Enilive.

Roma-Stoccarda, le ultime dall’infermeria Contusione alla coscia per Mancini, minimo trauma alla caviglia per Ferguson buff.ly/mTQKyaV #EDICOLA #asroma #Roma #asr #RomaStoccarda #Mancini #Ferguson #infortunio #EuropaLeague x.com

Per il capitano Mancini, il pericolo sembra evitato. Il suo infortunio, subito dopo l’allenamento di venerdì, sembra meno grave del previsto. Non si tratta di una lesione al menisco, ma di un problema al tessuto del collaterale. - facebook.com facebook