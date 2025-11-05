Infortunio Kelly il difensore può rientrare per il Derby della Mole di sabato? Cosa filtra sulle condizioni dell’inglese e gli aggiornamenti
Infortunio Kelly, il difensore inglese è ancora ai box per l’affaticamento: Spalletti costretto a rinunciare a lui anche per la sfida col Torino. L’emergenza difensiva in casa Juventus non accenna a diminuire, costringendo Luciano Spalletti a preparare un’altra partita cruciale con gli uomini contati. Dopo aver saltato l’esordio del tecnico a Cremona e la sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona, Lloyd Kelly sarà costretto a guardare dalla tribuna anche il Derby della Mole di sabato sera contro il Torino. Infortunio Kelly: l’affaticamento è più serio del previsto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore inglese è ancora alle prese con l’ affaticamento muscolare alla coscia che lo ha costretto a fermarsi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Juventus, l’infortunio di Kelly: quando rientrerà il difensore - X Vai su X
Infortunio Yildiz, c’è già il verdetto per Juventus-Sporting Novità Kelly https://bit.ly/4qGwnEn - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Kelly, brutte notizie per la Juventus: gli esami strumentali hanno confermato una cosa. Ecco quando rientrerà il difensore - Infortunio Kelly, nuova tegola per la Juventus: salta Sporting e Derby della Mole. Da calcionews24.com
Infortunio Kelly, la Juventus spera nel recupero immediato del suo difensore: come sta il centrale inglese e quando dovrebbe rientrare - Infortunio Kelly, la Juventus spera di poter recuperare il difensore in poco tempo vista anche l’emergenza che c’è in quel ruolo. Si legge su calcionews24.com
Infortunio Kelly, non arrivano buone notizie alla vigilia di Juve Sporting Lisbona. Gli aggiornamenti sul difensore inglese – VIDEO - Infortunio Kelly, l’emergenza difensiva non finisce: il centrale non recupera dal problema fisico e non sarà della partita, difesa da inventare domani (inviato alla Continassa) – L’avventura in Champi ... Come scrive juventusnews24.com