Infortunio Kelly il difensore può rientrare per il Derby della Mole di sabato? Cosa filtra sulle condizioni dell’inglese e gli aggiornamenti

Infortunio Kelly, il difensore inglese è ancora ai box per l’affaticamento: Spalletti costretto a rinunciare a lui anche per la sfida col Torino. L’emergenza difensiva in casa Juventus non accenna a diminuire, costringendo Luciano Spalletti a preparare un’altra partita cruciale con gli uomini contati. Dopo aver saltato l’esordio del tecnico a Cremona e la sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona, Lloyd Kelly sarà costretto a guardare dalla tribuna anche il Derby della Mole di sabato sera contro il Torino. Infortunio Kelly: l’affaticamento è più serio del previsto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore inglese è ancora alle prese con l’ affaticamento muscolare alla coscia che lo ha costretto a fermarsi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

