Le indagini sull’incendio al Constellation di Crans-Montana, che ha provocato 40 vittime e numerosi feriti, potrebbero essere estese a nuovi aspetti. Gli inquirenti di Sion hanno respinto la richiesta di un procuratore speciale, sottolineando la possibilità di ulteriori sviluppi nel corso delle indagini. La situazione rimane sotto osservazione, con attenzione alle eventuali nuove risultanze che possano emergere nel prosieguo delle verifiche.

Le indagini sull’incendio che ha devastato il Constellation di Crans-Montana nella notte di Capodanno, causando la morte di 40 persone e il ferimento di oltre 100 persone, potrebbero presto allargarsi. L’Ufficio del Ministero Pubblico del Cantone Vallese ha, infatti, dichiarato che non sono da escludere nuove responsabilità penali, seppure al momento solo i proprietari del locale, Jacques e Jessica Moretti, risultano indagati per omicidio, lesioni e incendio colposi. I due coniugi, interrogati, hanno respinto ogni addebito scaricando su comune, camerieri e altri le responsabilità. La procura ha precisato che non vi sono attualmente motivi per nominare un procuratore straordinario, nonostante le richieste da parte degli avvocati delle parti civili, che da settimane sollecitano una gestione più diretta e trasparente dell’inchiesta e hanno addirittura presentato una istanza di ricusazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Indagine può estendersi. Nessuna ragione per un procuratore speciale”, la repliche degli inquirenti di Sion agli avvocati di parte civile

Crans-Montana, le testimonianze dei presenti agli inquirenti: «Al Constellation non c'era nessuna via di fuga»A Crans-Montana, emergono testimonianze che descrivono l’ambiente del Constellation, evidenziando l’assenza di vie di fuga.

