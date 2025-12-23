Caso Signorini la difesa di Alfonso nell’arena mediatica di Corona | nessuna smentita social ma tutto agli avvocati

La guerra di Falsissimo, gli indagati, gli avvocati, e perché chi semina vento potrebbe raccogliere un uragano L'Italia dello spettacolo vive un nuovo atto di un dramma rocambolesco: Alfonso Signorini, faraone televisivo del Grande Fratello Vip, si ritrova al centro di accuse dal gusto hard s. Fabrizio Corona sulla nuova puntata dedicata ad Alfonso Signorini: La Procura di Milano ha sequestrato tutto; Alfonso Signorini avvisa Fabrizio Corona dopo Falsissimo, per Stefano Bettarini è karma: i post degli ex Gf; Alfonso Signorini rompe il silenzio sulle accuse di Corona: la dura replica; Caso Signorini, la mossa di Belen Rodriguez fa discutere: cosa ha fatto. Grande Fratello Vip, anche Gianluca Costantino si sbilancia sul caso Alfonso Signorini e racconta la sua verità - Gianluca Costantino, ex protagonista del Grande Fratello Vip e di Uomini e Donne, si difende rivelando come è andato il suo provino durante il caos dello scandalo Alfonso Signorini.

Caso Signorini, in corso l’interrogatorio di Corona in Procura: al vaglio degli inquirenti altre foto e video non ancora mandati in onda su Falsissimo - Corona arriva in ritardo in Procura: "Farò conferenza stampa". ilfattoquotidiano.it

Caso Signorini, Corona interrogato dai pm: «Cento testimonianze contro il conduttore» - Ho la mail aperta e abbiamo un sacco di segnalazioni che sono state messe anche a verbale. editorialedomani.it

Corona interrogato dopo la denuncia di Signorini, 'parlerò a ruota'. Caso revenge porn. Ex agente fotografico, 'sistema di favori sessuali' #ANSA x.com

Nel corso della seconda puntata di Falsissimo dedicata al caso che ha investito Alfonso Signorini, Fabrizio Corona intervista Antonio Medugno e anticipa che il modello denuncerà il conduttore del GF Vip per violenza sessuale e tentata estorsione - facebook.com facebook

