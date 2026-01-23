Operaio muore schiacciato da una gru a Livorno

Nella mattinata di oggi a Livorno si è verificato un grave incidente sul lavoro presso un’azienda di via Piombanti, nel quartiere Shangai. Intorno alle 9, un operaio ha perso la vita a causa di un incidente che ha coinvolto una gru. La vicenda ha suscitato attenzione e richiama l’importanza delle norme di sicurezza sul lavoro. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Livorno, in un'azienda di via Piombanti, nel quartiere Shangai, dove intorno alle 9 un operaio ha perso la vita. Secondo le prime informazioni, ancora da confermare, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un mezzo pesante, probabilmente una gru, mentre veniva scaricato del materiale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. Le indagini sono affidate alla polizia di Stato per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.

