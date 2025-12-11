Manufatto abusivo a Futani nel Parco Nazionale del Cilento | scatta l' ordine di demolizione

I Carabinieri del Parco del Nucleo di Montano Antilia sono intervenuti a Futani, nel Parco Nazionale del Cilento, per un intervento contro abusi edilizi nella località Guarino. È stato emesso un ordine di demolizione per un manufatto abusivo, in seguito alle verifiche condotte sul territorio.

In azione i Carabinieri Parco del Nucleo di Montano Antilia che sono intervenuti per alcuni abusi edilizi nel comune di Futani, in località Guarino. Scoperto, infatti, un manufatto in muratura e con copertura in tegole. Le opere sono state realizzate nella zona C2 della perimetrazione definitiva. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

