Grottaminarda arresto per droga | attenuati i domiciliari scatta l’obbligo di firma

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Grottaminarda, un uomo di 48 anni arrestato per droga è stato sottoposto questa mattina a interrogatorio di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari. Dopo aver ottenuto un'attenuazione delle misure domiciliari, ora l’uomo è soggetto all’obbligo di firma.

GROTTAMINARDA – È comparso stamattina davanti al giudice per le indagini preliminari per l’interrogatorio di convalida l’uomo di 48 anni arrestato ieri mattina a Grottaminarda dai carabinieri. Al termine dell’udienza, la misura cautelare è stata attenuata: gli arresti domiciliari sono stati. Avellinotoday.it

