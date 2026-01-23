Inaugura la mostra ’Sapere e tavola’ Racconta gusto e cultura del cibo

Inauguriamo la mostra 'Sapere e tavola', un percorso dedicato alla storia e alla cultura del cibo. Attraverso esposizioni e approfondimenti, si esplora come il gusto e le pratiche alimentari abbiano contribuito a definire l’identità reggiana, emiliana e le influenze esterne. Un’occasione per comprendere il legame tra alimentazione, tradizione e territorio, valorizzando il patrimonio gastronomico locale e il suo ruolo nella nostra storia.

Un progetto per chi ama capire come il cibo abbia plasmato la nostra identità, reggiana, emiliana, e le influenze ricevute dall'esterno. La biblioteca Panizzi inaugura un progetto ambizioso, che trasforma il patrimonio documentario in un racconto vivo sul cibo, diventando un sistema pilota di collaborazione tra istituzioni, accademia e territorio. Cosa significa, oggi, parlare di cibo? La Panizzi risponde con ' Sapere e tavola. Tracce documentarie di gusto e cultura dalle origini al presente ', mostra che apre i battenti domani e rimarrà visitabile per tutto il 2026. "Dimmi come mangi e ti dirò chi sei – apre Marco Mietto, assessore alla Cultura – a testimonianza del fatto che mangiare non è solo nutrirsi, ma un atto carico di simboli, che riflette il nostro mondo interiore e le relazioni".

