Gusto cibo e tartufo Tre giorni di buona tavola
Tre giorni di gusto, buon cibo e naturalmente tartufo. La piccola frazione di La Serra di San Miniato, comune capoluogo del tartufo, è pronta per dare il via alla 18ª Sagra del Tartufo Bianco Sanminiatese. Da oggi fino a domenica, nel padiglione del Circolo Arci in via Maremmana. Una tre giorni, organizzata dal Circolo La Serra con il patrocinio del Comune di San Miniato e il supporto della Fondazione San Miniato Promozione (Smp), immancabile per tutti gli amanti della buona tavola, dei sapori autentici e del tartufo bianco sanminiatese: vera star e protagonista della tre giorni di sagra. "Grazie a quello che il circolo fa da 18 anni - commenta Gabriella Tessieri, direttrice operativa Fondazione Smp - questo appuntamento della stagione del bianco è uno dei più attesi: è una grande squadra che funziona e questo è dimostrato anche dal nuovo circolo, inaugurato di recente e anche grazie agli eventi dedicati al tartufo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
