Consigli per il cenone | Gusto e passione Non solo cibo ma cultura

di Leo Turrini In tempi come questi, tempi in cui la gastronomia è davvero diventata espressione della cultura nazionalpopolare, beh, mica ha senso ridurre una collezione di ricette ad una semplice esortazione per la tavola dei giorni natalizi. Nossignore! Ce lo dimostra " Gusto e passione ", il libro curato dalla prestigiosa Nazionale dei Cuochi dell’Emilia Romagna. Una squadra capitanata e diretta da una modenese doc come Gabriella Costi. Lei, montanara di Farneta, comune di Montefiorino, dove gestisce con la famiglia l’amatissimo Ciocco, ha messo insieme piatti e talento, estro e cultura, progetti culinari e persino immagini (le foto sono del bravissimo Matteo Losurdo, la realizzazione grafica è dell’artista Marta Blanchietti). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
