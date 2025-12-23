Il cenone di Natale rappresenta un momento di convivialità e tradizione, ma va oltre il semplice aspetto culinario. In questo contesto,

di Leo Turrini In tempi come questi, tempi in cui la gastronomia è davvero diventata espressione della cultura nazionalpopolare, beh, mica ha senso ridurre una collezione di ricette ad una semplice esortazione per la tavola dei giorni natalizi. Nossignore! Ce lo dimostra " Gusto e passione ", il libro curato dalla prestigiosa Nazionale dei Cuochi dell’Emilia Romagna. Una squadra capitanata e diretta da una modenese doc come Gabriella Costi. Lei, montanara di Farneta, comune di Montefiorino, dove gestisce con la famiglia l’amatissimo Ciocco, ha messo insieme piatti e talento, estro e cultura, progetti culinari e persino immagini (le foto sono del bravissimo Matteo Losurdo, la realizzazione grafica è dell’artista Marta Blanchietti). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Consigli per il cenone: "Gusto e passione". Non solo cibo, ma cultura

Leggi anche: Capodanno alle "Antiche mura": il cenone e la festa con gusto e tanta musica

Leggi anche: Eataly, dal cibo extraterrestre alle osterie di casa nostra: un viaggio tra ricerca spaziale, tradizione gastronomica e cultura del cibo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Consigli per il cenone: Gusto e passione. Non solo cibo, ma cultura; Capodanno a tavola tra benessere e gusto: le Penne Farmo protagoniste.

Consigli per il cenone: "Gusto e passione". Non solo cibo, ma cultura - Un trattato di arte, civiltà, creatività e buona cucina di casa nostra. msn.com