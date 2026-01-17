Solidarietà al popolo iraniano In piazza contro la repressione | Apriamo un percorso di pace

Oggi Rimini ospita una manifestazione per esprimere solidarietà al popolo iraniano e condannare la repressione del dissenso nel Paese. L'evento, aperto a diverse realtà, mira a promuovere un percorso di pace e dialogo, sottolineando l'importanza di sostenere i diritti civili e la libertà di espressione. Una mobilitazione che coinvolge diverse sensibilità e che si svolge in un clima di rispetto e impegno civile.

Una mobilitazione ampia e plurale attraverserà Rimini oggi per esprimere solidarietà al popolo iraniano e condannare la violenta repressione del dissenso in atto nel Paese. In Piazza Cavour, a partire dalle ore 17.30, si terrà una manifestazione promossa da Rete Pace Rimini e Stop Rearm Europe Rimini, con letture e testimonianze provenienti dall’Iran. Da giorni migliaia di studenti e studentesse, giovani, lavoratrici e lavoratori scendono in piazza contro il carovita e contro un sistema politico che da decenni reprime ogni forma di opposizione. Le proteste, nonviolente e popolari, si inseriscono nel solco del movimento " Donna, Vita, Libertà ", chiedendo giustizia sociale, democrazia e libertà fondamentali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

