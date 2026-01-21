In piazza Ordelaffi sigaretta accesa con la foto di Khamenei in fiamme | Solidarietà al popolo iraniano e tutela dei civili

Martedì sera, in Piazza Ordelaffi a Forlì, si è tenuto un presidio pacifico promosso da Italia Viva, volto a esprimere solidarietà al popolo iraniano e alle vittime di repressione. L'evento ha visto una composizione simbolica con una sigaretta accesa e l’immagine di Khamenei in fiamme, sottolineando la richiesta di tutela dei diritti umani, con attenzione particolare alle donne e alle ragazze.

Si è svolto martedì sera a Forlì, in Piazza Ordelaffi, il presidio pacifico promosso da Italia Viva Forlì "per esprimere solidarietà al popolo iraniano colpito da repressione e gravi violazioni dei diritti fondamentali, con particolare attenzione alla condizione di donne e ragazze".

