In casa Lazio è ormai tutti contro tutti | la curva invita a disertare lo stadio e Lotito passa alle denunce

In casa Lazio si intensifica il confronto tra i tifosi e la società. La Curva Nord invita i sostenitori a non partecipare alla prossima partita contro il Genoa, mentre il presidente Lotito risponde con durezza, alimentando le tensioni. La situazione evidenzia un momento di crisi e divisione all’interno del club, con implicazioni che potrebbero influenzare il clima e il futuro della squadra.

Guerra aperta in casa Lazio, con esponenti della Curva Nord che esortano a disertare lo stadio in vista di Lazio-Genoa (30 gennaio 20:45) e Lotito che risponde con un comunicato durissimo. Ne parla Niccolò Faccini sul Messaggero. Lazio, botta e risposta Lotito-Curva Nord: i dettagli. Si legge sul Messaggero: Ieri all’ora di pranzo i gruppi del tifo organizzato invitavano con una nota social «tutti i laziali non abbonati a non acquistare i biglietti per sfida al Genoa in programma all’Olimpico venerdì di 30 gennaio. Al vaglio l’opportunità di disertare la prossima gara interna, di fronte a una «situazione ormai compromessa” da una gestione societaria definita «allo sbando totale». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La Lazio contro il tifo organizzato che invita a disertare l'Olimpico: "Atto grave e inaccettabile"Il club Lazio condanna fermamente l’appello del tifo organizzato che invita a disertare l’Olimpico in vista della partita contro il Genoa.

Lazio, Lotito svela: «Stiamo lavorando per lo stadio Flaminio. Siamo alle battute finali»Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha annunciato che il progetto per lo stadio Flaminio è in fase avanzata di sviluppo.

I tifosi della Lazio protestano contro Lotito per la situazione del club biancoceleste

