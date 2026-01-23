Il Sud Italia in ginocchio dopo il ciclone Harry | danni per oltre un miliardo di euro

Il Sud Italia sta affrontando una fase di grave emergenza a causa del ciclone Harry, che ha causato ingenti danni a infrastrutture, spiagge e proprietà. Sicilia, Calabria e Sardegna sono le regioni più colpite, con danni stimati in oltre un miliardo di euro. Le conseguenze di questo evento climatico evidenziano l’urgenza di interventi mirati per la ripresa e la prevenzione futura.

La Sicilia conta le macerie mentre Calabria e Sardegna affrontano spiagge cancellate e infrastrutture distrutte dalla furia del mare La. La Sicilia conta le macerie mentre Calabria e Sardegna affrontano spiagge cancellate e infrastrutture distrutte dalla furia del mare La furia della natura ha lasciato dietro di sé uno scenario desolante che vede il Sud Italia impegnato in una drammatica conta dei danni. Il ciclone Harry sta finalmente perdendo la sua energia devastante proprio in queste ore, ma il bilancio economico e sociale appare già catastrofico per le regioni coinvolte. La Sicilia rappresenta l’epicentro di questa emergenza con una stima delle perdite che ha già superato la soglia critica del miliardo di euro. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Ciclone Harry devasta il Sud Italia: danni per oltre un miliardo in Sicilia, Calabria e Sardegna sotto osservazioneIl ciclone Harry ha interessato le regioni del Sud Italia, causando danni significativi in Sicilia, Calabria e Sardegna.

Il Sud in ginocchio dopo il ciclone Harry: il mare cancella le coste. E ora sull’Italia arriva anche la neveDopo il passaggio del ciclone Harry, il Sud Italia si confronta con i danni causati da intense mareggiate e venti forti, che hanno provocato ingenti danni alle coste e alle infrastrutture.

Argomenti discussi: Prorogata l'allerta rossa nel Sud Italia per gli eventi meteo estremi; Il ciclone Harry devasta il Sud Italia: danni per miliardi. In Sicilia verso lo stato d’emergenza; Lungomari e infrastrutture distrutti, il ciclone Harry colpisce il Sud Italia; Venti da tempesta, 300 mm di pioggia: cosa rischia il Sud Italia.

Maltempo al Sud, si contano i danni tra Sicilia, Calabria e Sardegna: la situazioneIl ciclone devasta il Sud: mareggiate e venti causano ingenti danni in Sicilia, Calabria e Sardegna, che si preparano allo stato di emergenza. meteo.it

Il ciclone Harry si abbatte nel Sud Italia: violente mareggiate e danni. VideoNel Messinese il bilancio dei danni è pesante. A Santa Teresa di Riva gran parte del paese è senza acqua e senza elettricità e in alcuni tratti il lungomare è stato completamente distrutto. Situazioni ... tg.la7.it

Nei giorni scorsi il Mediterraneo è stato colpito da una tempesta invernale eccezionale, con piogge, vento e mareggiate che hanno messo in ginocchio diverse regioni del Sud Italia. Ma non si è trattato di un vero e proprio uragano. E allora cosa è stato E per - facebook.com facebook

