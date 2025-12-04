Disservizi idrici Federconsumatori e comitati pronti ad aprire vertenza contro Alto Calore

Tempo di lettura: < 1 minuto La Federconsumatori di Benevento, con il contributo del Comitato a difesa della Costituzione del Mediocalore e del Comitato H20, informa la cittadinanza della preparazione di una vertenza legale contro Alto Calore Servizi S.p.A., al fine di "ottenere finalmente giustizia in merito ai diffusi e quotidiani disservizi idrici e per garantire ai cittadini il rispetto dei loro diritti, lesi per molti anni da questa gestione. La vertenza maturerà inizialmente per via inibitoria e poi risarcitoria, per fare in modo che il disservizio finisca definitivamente" si legge in una nota.

