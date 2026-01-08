Brisighella ancora disservizi agli autobus sostitutivi Marradi-Faenza | il sindaco scrive alle autorità competenti

Il 8 gennaio, a causa delle recenti condizioni meteorologiche, il transito ferroviario tra Marradi e Faenza è stato sospeso, rendendo necessario l’attivazione di servizi sostitutivi con autobus. Il sindaco di Brisighella ha scritto alle autorità competenti per segnalare i disservizi e chiedere soluzioni adeguate, al fine di garantire la mobilità degli utenti lungo questa tratta.

