Il Sentierone di cioccolato tutto da gustare

Il Sentierone di cioccolato invita a scoprire un percorso tra le tante varianti di cioccolato, dal fondente al bianco, aromatizzato e speziato. Un’occasione per apprezzare la qualità e la tradizione del cioccolato, che torna a rendere speciale Bergamo. Un evento dedicato a chi desidera assaporare e conoscere le diverse sfumature di questa dolce passione.

Fondente, al latte, bianco, aromatizzato, speziato, gianduja. La magia del cioccolato torna ad avvolgere Bergamo. La 13^ edizione della Festa del Cioccolato è stata inagurata ieri, giovedì 22 gennaio, sul Sentierone, in pieno centro cittadino, e si protrarrà fino al 25 gennaio. L'appuntamento, organizzato da Confesercenti, prevede la presenza di 20 operatori provenienti da Cuneo, Torino, Verona, Bergamo, Lecco, Pavia, Monza, Parma, Firenze, Pistoia, Reggio Calabria, Catania, Campobasso, Avellino. Ogni stand è un piccolo laboratorio del gusto, dove è possibile scoprire i segreti della lavorazione del cacao e degustare prodotti unici e di alta qualità.

