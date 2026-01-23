Amanda Knox | Faccia a faccia con l’uomo che mi mandò in prigione

Il documentario ripercorre il viaggio di Amanda Knox, dall’Italia agli Stati Uniti, dopo l’assoluzione dall’accusa di omicidio di Meredith Kercher a Perugia nel 2007. Attraverso testimonianze e immagini, si esplora il percorso personale e legale di Knox, offrendo uno sguardo diretto sulla sua esperienza di fronte alle conseguenze di un procedimento giudiziario complesso e mediatico.

È diventato un documentario il viaggio di ritorno dall’Italia agli Stati Uniti di Amanda Knox dopo essere stata assolta dall’accusa di avere partecipato all’omicidio di Meredith Kercher, a Perugia nel novembre del 2007. Si intitola " Bocca del lupo " e sarà trasmesso il 26 gennaio da Hulu. Ad annunciarlo è la stessa Knox su X. "Racconta del mio viaggio di ritorno in Italia e del mio incontro faccia a faccia con l’uomo che mi ha mandato in prigione" ha spiegato l’americana. Il riferimento sembra essere a Giuliano Mignini, il magistrato (ora in pensione) che coordinò l’indagine e con il quale Knox si è incontrata proprio a Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Amanda Knox: «Sono la sola sopravvissuta che possa raccontare la storia mia e di Meredith Kercher. Sono tornata alla villetta per elaborare il suo lutto»Nascosta sul sedile posteriore di una macchina, con marito e madre seduti davanti, Knox tornò per incontrare il pm Giuliano Mignini, titolare dell'indagine sul delitto. Un faccia a faccia in cui il ... leggo.it

