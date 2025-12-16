La cena della mensa Caritas offerta e distribuita dal Rotary Arezzo
Ieri pomeriggio, il Rotary Club Arezzo ha organizzato e servito la tradizionale cena presso la mensa della Caritas diocesana di San Domenico ad Arezzo, dimostrando impegno e solidarietà nei confronti delle persone in difficoltà della comunità locale.
Ieri pomeriggio il Rotary Club Arezzo ha offerto e servito la tradizionale cena ai frequentatori della Caritas diocesana di San Domenico ad Arezzo. I soci del Club hanno infatti acquistato, preparato e poi distribuito il pasto serale agli ospiti della mensa diocesana, in stretta collaborazione. Arezzonotizie.it
TG 12.12.11 Alla mensa dei poveri di Bari arrivano i nuovi poveri
Il Rotary Club Arezzo ha offerto ieri la cena ai bisognosi della Mensa Caritas - Arezzo, 16 dicembre 2025 – Ieri pomeriggio i l Rotary Club Arezzo ha offerto e servito la tradizionale cena ai frequentatori della Caritas diocesana di San Domenico ad Arezzo. msn.com
Caritas: Firenze, pienone al ristorante Le Torri e 6.000 euro raccolti per “La mensa che viaggia” - In primo piano la qualità degli chef, la forza della solidarietà e le borse d’autore firmate Polimoda. agensir.it
Confartigianato Imprese Prato. . La Cena di Natale per la Mensa La Pira raccontata dal Tg di TV Prato Un’edizione da tutto esaurito, una comunità che si ritrova e un messaggio chiaro: la persona sempre al centro. Nel servizio del Tg di TV Prato le immagini - facebook.com facebook