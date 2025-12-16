il rotary club arezzo ha offerto ieri la cena ai bisognosi della mensa caritas

Il Rotary Club Arezzo ha organizzato ieri una cena speciale presso la Mensa Caritas di Arezzo, offrendo un momento di convivialità e solidarietà ai bisognosi della città. Un gesto che testimonia l'impegno del club nel sostenere le fasce più vulnerabili della comunità locale.

Arezzo, 16 dicembre 2025 – Ieri pomeriggio i l Rotary Club Arezzo ha offerto e servito la tradizionale cena ai frequentatori della Caritas diocesana di San Domenico ad Arezzo. I soci del Club hanno infatti acquistato, preparato e poi distribuito il pasto serale agli ospiti della Mensa diocesana, in stretta collaborazione con la Caritas aretina. Davvero numerosi soci volontari rotariani che sono stati presenti e attivi e hanno partecipato con entusiasmo, dimostrando ancora una volta una grande sensibilità per le necessità dei più bisognosi. Il tutto è stato possibile anche grazie a Paola Ciacci titolare di una storica tavola calda di Arezzo presso la quale il Rotary Club Arezzo si è recato per acquisire la cena offerta. Lanazione.it

