Il rebus dei palazzi della Posterna Due cause civili plurimilionarie s’incroceranno nello stesso giorno

Il rebus dei palazzi della Posterna continua a coinvolgere il quartiere, con due cause civili di notevole entità che si svolgeranno nello stesso giorno. Da circa 15 anni, la vicenda giudiziaria legata agli edifici della Posterna si trascina senza una soluzione definitiva, coinvolgendo anche San Ponziano. Questa complessa situazione riflette l’importanza storica e sociale di un’area che da tempo è al centro di attenzione legale e urbanistica.

Posterna, la storia infinita, adesso ci si mette anche San Ponziano. Da circa 15 anni i palazzi della Posterna sono al centro di una vicenda giudiziaria che sembra non avere mai fine. Come noto il costruttore, i tecnici, ma anche ormai ex dipendenti comunali sono stati condannati in via definitiva per abuso edilizio ed è anche prevista la demolizione degli immobili. Per assurdo però i proprietari di quegli appartamenti ospitati nei due palazzi di via Interna delle Mura pagano tutte le imposte comunali (Tari e Imu), ma c'è di più perché quegli stessi appartamenti, vista la situazione, non possono neanche essere messi in vendita.

