Ruba due auto nello stesso giorno 43enne nei guai per furto aggravato

Nel pomeriggio di venerdì un uomo residente a Caserta di 43 anni è stato denunciato in seguito ad un’attività di indagine partita lo scorso 6 settembre dopo la denuncia di un 56enne della provincia di Frosinone. I carabinieri di Prossedi, che hanno indagato sui fatti, hanno scoperto che il 43enne. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

CAMPOBASSO. Tenta il furto di una Mercedes per acquistare droga: 40enne in carcere. Un mese fa aveva impattato contro vetture parcheggiate in via Vico guidando auto rubata sotto effetto di droga Guarda il servizio #droga #campobasso #furto Carabinie - facebook.com Vai su Facebook

Parma, tenta di rubare su un’auto e ferisce un passante: arrestato 35enne Vai su X

Capannone con auto, all'interno mezzo rubato e contraffatto: denunciato un uomo - L'auto era una Volvo XC40, rubata e con targa francese contraffatta. Segnala napolitoday.it

Ruba due bancomat dall'auto in sosta: 19enne incastrato dalle videocamere - Così è finito nei guai un 19enne di Parma, domiciliato a Frassinelle: è stato denunciato per ... Riporta ilgazzettino.it

"Mi stanno seguendo", donna chiede aiuto: arrestato in auto un poliziotto (insieme a un complice) - Una rapina dai contorni ancora poco chiari avvenuta giorni fa e diverse pettorine e un gps trovate nel bagagliaio di un'auto con una targa rubata con al volante un poliziotto. Si legge su milanotoday.it