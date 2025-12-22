Ti voglio bene 48enne saluta il fidanzato va a casa dei due ex mariti e li uccide nello stesso giorno in Usa

Una donna di 48 anni, coinvolta in lunghe controversie di custodia con i suoi due ex mariti, ha ucciso entrambi nelle loro case nello stesso giorno in Florida. La polizia ha confermato che gli omicidi sono avvenuti in un contesto di tensioni legali e familiari. L'episodio solleva ancora una volta il tema della gestione dei conflitti familiari e delle conseguenze di situazioni non risolte.

