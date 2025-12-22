Ti voglio bene 48enne saluta il fidanzato va a casa dei due ex mariti e li uccide nello stesso giorno in Usa
Una donna di 48 anni, coinvolta in lunghe controversie di custodia con i suoi due ex mariti, ha ucciso entrambi nelle loro case nello stesso giorno in Florida. La polizia ha confermato che gli omicidi sono avvenuti in un contesto di tensioni legali e familiari. L'episodio solleva ancora una volta il tema della gestione dei conflitti familiari e delle conseguenze di situazioni non risolte.
Secondo la polizia della Florida, la 48enne era stata coinvolta in battaglie legali per la custodia dei suoi cinque figli con entrambi gli uomini uccisi nelle rispettive case da colpi di arma da fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Li aveva nascosti lì”. Mamma uccide i due figli appena partoriti: la scoperta choc in casa
Leggi anche: Ruba due auto nello stesso giorno. 43enne nei guai per furto aggravato
Benigni racconta l'incontro con Papa Leone: "Gli voglio bene da morire, è uno dei miei 4 Papi preferiti" #ctfc x.com
Notte fonda .. salutate vi leggo Buona domenica, vi voglio bene PER AVERE IL BRANO (nel 2026): 1: Fai donazione libera sul mio sito povia.net 2: lascia il tuo numero whatsapp RICEVERAI: Il nuovo brano - la videodedica personalizzata dove ti ringrazio - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.