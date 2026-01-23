Il racconto del leader dei Genesis dall' incidente che gli ha impedito di suonare la batteria all' alcolismo Fino alle voci che lo volevano in fin di vita
A pochi mesi dal suo 75° compleanno, Phil Collins riflette sul percorso della sua vita, tra l'incidente che lo ha fermato alla batteria, le difficoltà con l'alcol e le voci che lo hanno dato per in fin di vita. In questa narrazione sincera, il leader dei Genesis ripercorre momenti cruciali e sfide personali, offrendo uno sguardo autentico sulla sua carriera e sulle esperienze che lo hanno segnato.
M entre si avvicina al traguardo dei 75 anni (che compirà il prossimo 30 gennaio), Phil Collins ha scelto di guardarsi indietro senza filtri. L’occasione è il quinto episodio del podcast della BBC Eras, condotto da Zoe Ball, dove l’ex leader dei Genesis ha ripercorso il calvario fisico e personale che lo ha tenuto lontano dalle scene. Un racconto asciutto e sincero, lontano da ogni vittimismo: «Ho avuto tutto quello che poteva andare storto, e mi è andato storto», ha ammesso il cantante e batterista britannico, mettendo fine alle voci allarmistiche che lo davano in punto di morte. Le star della musica e le loro mamme. 🔗 Leggi su Iodonna.it
