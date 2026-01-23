A pochi mesi dal suo 75° compleanno, Phil Collins riflette sul percorso della sua vita, tra l'incidente che lo ha fermato alla batteria, le difficoltà con l'alcol e le voci che lo hanno dato per in fin di vita. In questa narrazione sincera, il leader dei Genesis ripercorre momenti cruciali e sfide personali, offrendo uno sguardo autentico sulla sua carriera e sulle esperienze che lo hanno segnato.

M entre si avvicina al traguardo dei 75 anni (che compirà il prossimo 30 gennaio), Phil Collins ha scelto di guardarsi indietro senza filtri. L’occasione è il quinto episodio del podcast della BBC Eras, condotto da Zoe Ball, dove l’ex leader dei Genesis ha ripercorso il calvario fisico e personale che lo ha tenuto lontano dalle scene. Un racconto asciutto e sincero, lontano da ogni vittimismo: «Ho avuto tutto quello che poteva andare storto, e mi è andato storto», ha ammesso il cantante e batterista britannico, mettendo fine alle voci allarmistiche che lo davano in punto di morte. Le star della musica e le loro mamme. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il racconto del leader dei Genesis, dall'incidente che gli ha impedito di suonare la batteria all'alcolismo. Fino alle voci che lo volevano in fin di vita

Adam Kadyrov in fin di vita dopo un incidente: il figlio del leader ceceno verso Mosca per salvarsi in extremisAdam Kadyrov, figlio del leader ceceno Ramzan Kadyrov, è stato coinvolto in un grave incidente stradale a Grozny.

L’avvocato di Marco Poggi ha chiesto che Alberto Stasi fosse allontanato dall’aula: “Il giudice l’ha impedito”In un'udienza cruciale al Tribunale di Pavia, Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, si è presentato per l'incidente probatorio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Verzeni (Econocom): franchezza, responsabilità e visione, questa è leadership; TorinoSette, Berlinguer ti vogliamo bene : la biografia del leader comunista in mostra al Mef; La ricetta di Daniele Lago: Per fare impresa serve cuore, oltre che testa. Un buon leader? Stimola, non impone; Trump è narcisista: premi immaginari e deliri di grandeur: la lettera alla Norvegia e i dubbi (reali) sulla salute mentale del leader Usa.

Da non perdere a Torino: la mostra “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer”. Un racconto storico e iconografico che restituisce l'attualità del pensiero di un leader stimato e amato. Museo Ettore Fico, via Cigna 114 15 gennaio – 15 marzo 2026 Mer – - facebook.com facebook