Adam Kadyrov, figlio del leader ceceno Ramzan Kadyrov, è stato coinvolto in un grave incidente stradale a Grozny. Secondo le prime ricostruzioni, le sue condizioni sarebbero critiche e si teme il peggio. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale, mentre si cercano dettagli sulle circostanze dell’incidente e sul suo stato di salute.

Adam Kadyrov sarebbe in fin di vita a causa di un incidente stradale avvenuto a Grozny, città russa nel Caucaso settentrionale. La notizia è stata rilanciata dai media ucraini che citano organi di stampa locale e le prime indiscrezioni dicono che il figlio diciottenne del leader ceceno sarebbe in gravi condizioni e potrebbe non sopravvivere. Kadyrov Jr. sarebbe infatti in terapia intensiva e adesso si starebbe pensando a un trasferimento verso Mosca per tentare di salvarlo in extremis. Adam è molto famoso in Cecenia: è uno dei figli più noti di uno degli uomini più vicini a Vladimir Putin. Ramzan Kadyrov infatti lo ha sempre mostrato in pubblico e ne ha fatto uno dei suoi figli prediletti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Adam Kadyrov in fin di vita dopo un incidente: il figlio del leader ceceno verso Mosca per salvarsi in extremis

Adam Kadyrov, il figlio 17enne del leader ceceno incaricato degli aiuti a Gaza. «I fondi rischiano di finire a organizzazioni criminali» - In un contesto internazionale sempre più complesso, la Repubblica cecena, sotto il controllo di Ramzan Kadyrov, ha annunciato una mossa controversa: affidare al figlio diciassettenne Adam la ... ilmessaggero.it

Adam Kadyrov, che ha 18 anni, da tempo ricopre incarichi di prestigio nel Paese. Secondo alcune fonti, è ricoverato in terapia intensiva e si sta organizzando il suo trasferimento a Mosca Leggi l'articolo #Russia - facebook.com facebook

Speciale Kherson Cat @bayraktar_1love Un aereo medico An-148 è atterrato a Mosca dopo essere decollato da Grozny in seguito a notizie di un incidente stradale che ha coinvolto Adam Kadyrov. Poco dopo, un secondo aereo è atterrato a Mosca. Si rit x.com