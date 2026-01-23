il quarto di secolo di rsa san pietro porte aperte per festeggiare insieme

La RSA San Pietro, gestita dalla Cooperativa La Meridiana, celebra i suoi 25 anni di attività. Per l’occasione, sabato 24, si svolgeranno una messa e un saluto delle autorità alle 10 in viale Cesare Battisti 86, seguiti nel pomeriggio da un evento con la Società di Danza Monza e Brianza Regency alle 16. Un momento di condivisione e riflessione per la comunità e gli ospiti della struttura.

La RSa San Pietro gestita dalla Cooperativa La Meridiana compie 25 anni. Appuntamento sabato 24 alle 10, in viale Cesare Battisti 86 per la celebrazione dell’anniversario (messa e saluto delle autorità) e alle 16 con la Società di Danza Monza e Brianza Regency. La Rsa San Pietro è una delle realtà storiche della Cooperativa per l’assistenza agli anziani. L’anniversario sarà l’occasione per ripercorrere l’evoluzione dei modelli di cura. Sabato la Rsa sarà aperta a tutti coloro che vorranno condividere questo traguardo. Inaugurata nel 2001 in un edificio di inizio ‘900 proprietà dell’Opera Diocesana San Vincenzo, offre accoglienza a 140 anziani in un contesto ristrutturato e circondato da un parco, rappresentando una realtà fondamentale per i servizi socio-sanitari per la terza età. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

