A Ponte San Pietro tutto pronto per festeggiare l’incanto del Natale
A Ponte San Pietro si prepara a vivere l’atmosfera magica del Natale con una grande festa in piazza. L’ultimo appuntamento del tour annuale de L’Eco di Bergamo, l’Eco café, si svolge nell’ambito della manifestazione natalizia dell’Isola Bergamasca, portando gioia e tradizione alla comunità locale.
Per l’ultima tappa del tour annuale della redazione mobile de L’Eco di Bergamo, L’Eco café scende in piazza nella grande manifestazione natalizia dell’Isola Bergamasca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Ponte San Pietro si trasforma in un Natale d’Incanto! Dal 14 dicembre, il cuore del paese si accende di luci, musica e magia. Piazze animate da giochi di una volta, spettacoli itineranti, performance con luci LED e Babbo Natale pronto a raccogliere le letterin - facebook.com Vai su Facebook
Ponte San Pietro si accende per le feste: torna il «Natale d’Incanto» - C’ è un momento dell’anno in cui Ponte San Pietro cambia volto: le luci si accendono, le piazze tornano a essere luoghi d’incontro e le tradizioni si rinnovano. Segnala ecodibergamo.it
Ponte San Pietro, chiude il punto nascite: potenziati gli altri servizi, quasi 700 prestazioni in più in un anno - Nei primi mesi del 2025 solamente tre i parti al Policlinico San Pietro: “Scelta difficile, ma necessaria per garantire i massimi standard di sicurezza” L’ospedale di Ponte San Pietro non avrà più un ... Secondo bergamonews.it